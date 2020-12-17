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Наука

15:40

К Земле летит астероид размером с авиалайнер

наука

Фото: depositphotos/sdecoret

К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщает "Газета.ру".

По подсчетам специалистов NASA, 18 декабря небесное тело пройдет ближайшую точку от планеты на расстоянии 6,97 миллиона километров.

Кроме того, ученые говорят об еще одном астероиде размером от 5,3 до 12 метров, который пролетит вблизи Земли 18 декабря с точкой сближения около 791 тысячи километров.

Ранее астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив орбиты и взаимодействие тел Солнечной системы, обнаружили сеть динамических гравитационных каналов. Сообщалось, что движение по ним способно значительно увеличить скорость космических путешествий.

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