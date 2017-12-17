Космический корабль "Союз МС-07" с новым экипажем стартовал к МКС с Байконура

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Запуск пилотируемого космического корабля "Союз МС-07" с новым экипажем для работы на Международной космической станции состоялся на Байконуре.

Как передает РИА Новости, на борту корабля находятся космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл, а также астронавт JAXA Норишиге Канаи. Уточняется, что стыковку с МКС планируют провести 19 декабря в 11:42 по московскому времени в автоматическом режиме. Она пройдет по так называемой двухсуточной схеме.

Ранее в корпорации "Роскосмос" пояснили, что с апреля и до времени введения в состав российского сегмента МКС нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российский экипаж станции сократится с трех до двух человек. В "Роскосмосе" отметили, что это поможет повысить эффективность работы российского сегмента МКС. Вернуться к прежнему числу российских космонавтов на МКС планируют в сентябре 2018 года.