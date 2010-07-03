"Роскосмос" сделает спутники "невидимыми"

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Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов с помощью оптических средств. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

"Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра", – отмечается в описании.

В "Роскосмосе" предлагают покрывать спутники специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая способна рассеивать свет. Маскировать будут только те космические аппараты, которые расположены на орбитах высотой более 10-20 тысяч километров. Видимость объекта на таком расстоянии сокращается в десять с лишним раз за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.

Ранее стала известна зарплата сотрудников "Роскосмоса". По сравнению с прошлым годом средняя сумма оклада выросла на 14 тысяч рублей. В штате корпорации числятся 605 человек. Всего работникам за 2018 год выплатили зарплату общим объемом 557,06 миллиона рублей.