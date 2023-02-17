Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля

Фото: roscosmos.ru

Отстыковка поврежденного грузового корабля "Прогресс МС-21" от российского сегмента Международной космической станции будет произведена утром в субботу, 18 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Прогресс МС-21" отстыкуется от МКС 18 февраля в 05:26 (по московскому времени. – Прим. ред.). Такое решение приняла РКК "Энергия" после детального анализа изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели "Прогресса МС-21" будут активированы для его сведения с орбиты в 07:03. После отстыковки корабля от модуля "Поиск" члены российского экипажа МКС развернут его в ручном режиме, чтоб сфотографировать место повреждения.

11 февраля разгерметизация произошла на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", интегрированного в состав российского сегмента МКС. В "Роскосмосе" сообщили, что космонавты закрыли переходной люк и полностью изолировали корабль от общего объема станции.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал причиной разгерметизации космического корабля утечку утеплителя из системы терморегулирования. Он подчеркнул, что приоритетом является исследование того, не является ли данное ЧП систематической ошибкой.

Стала известна причина разгерметизации корабля "Прогресс МС-21"

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