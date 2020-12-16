Посадочная капсула лунной миссии Китая вернулась на землю

Фото: АР/China National Space Administration/Xinhua via AP

Посадочная капсула китайского беспилотного аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта вернулась на Землю, сообщает агентство Xinhua.

Капсула приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия. Аппарат "Чанъэ-5" доставил на Землю порядка двух килограммов лунной породы.

Таким образом, КНР стала первой страной, которая за последние 44 года реализовала проект по доставке образцов с поверхности спутника. В последний раз лунный грунт доставлялся советским аппаратом "Луна-24" в 1976 году.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первые пилотируемые полеты к Луне будут осуществляться на ракетах-носителях семейства "Ангара". Он отметил, что с 2023 года наличие двух стартовых комплексов позволить комбинировать пуски, собирая пилотируемые комплексы на орбите.