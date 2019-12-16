Генетик создаст приложение для знакомств по совместимости ДНК

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Генетик из Гарвардской медицинской школы Джордж Черч рассказал о разработке приложения для онлайн-знакомств, передает телеканал "Мир 24".
Как сообщает телеканал CBS, оно будет сравнивать ДНК потенциального партнера, чтобы предотвратить нежелательные врожденные заболевания у возможных детей.
По словам Черча, во время регистрации пользователь пройдет полное секвенирование генома. При этом данные зашифруют и скроют даже от самого юзера.
Сейчас стоимость процедуры составляет около 750 долларов. Генетик рассчитывает, что в перспективе расценки снизятся до 50 долларов за счет абонентской платы.
Проект вызвал бурную критику в научном сообществе. Разработку назвали евгеникой, то есть работой над селекцией человека, которую применяли в нацистской Германии.
Черч известен как один из "отцов" синтетической биологии и защитник экспериментов по редактированию генома. Его лаборатория работает над воскрешением мамонта, обращением вспять старения и удаления из человеческой ДНК ретровирусов.
Сам исследователь отверг обвинения, заявив, что пользователи будут совместимы с 95 процентами людей. Он указал, что приложение будет анализировать информацию только о мутациях, которые ведут к очень серьезным заболеваниям.
Ранее стало известно, что в Китае сотни тысяч семей отдают образцы ДНК своих детей различным компаниям, проводящим генетические тесты.
Они хотят с рождения узнать склонности ребенка, чтобы развивать их с определенной стороны для достижения успеха в определенной профессии. При этом ученые критикуют такой подход, называя тестирование мошенничеством.
В Китае собираются выбирать детям будущую профессию еще до их рождения
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