Создаваемые в России геномные центры станут мировыми лидерами в изучении ДНК — ученый

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Создаваемые в России геномные научные центры могут стать мировыми лидерами в деле секвенирования (определения последовательности нуклеотидов) ДНК. Такое мнение высказал профессор медицинского университета имени Н.И. Пирогова Сергей Щербо.

"В России усилиями правительства планируется создание трех крупных геномных центров, первый уже сейчас создается в Москве. Привлечены сильнейшие наши медицинские институты: и научные, и учебные. Думаю, что эти центры могут стать пионерами во внедрении всеобщего секвенирования", – цитирует слова ученого ТАСС.

Специалист добавил, что сейчас получить интерпретацию генома возможно лишь в частных медицинских лабораториях, однако в будущем выявление мутаций в генах и анализ на предрасположенность к тем или иным заболеваниям станет всеобщим методом диагностики.

"В настоящее время медицина характеризуется мощным развитием современных технологий. Россия не отстает от общих трендов развития лабораторной диагностики. Прежде всего это молекулярно-генетические методы", – заключил Щербо.

Ранее ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга шимпанзе, макак и человека. В ходе исследования они впервые смогли проследить отличия в характере роста нервной системы приматов.

