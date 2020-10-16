Физики измерили самый короткий промежуток времени

Группа немецких ученых измерила самый короткий известный промежуток времени. Об этом сообщает журнал Science.

Специалисты рассмотрели, сколько времени требуется фотону для пересечения молекулы водорода. Им удалось наблюдать процесс распространения света в молекуле, который занимает промежуток времени короче фемтосекунд.

Для своего исследования ученые облучали молекулу водорода Н2 лучами рентгеновского лазера PETRA III, дополненного ускорительной установкой DESY.

Оборудование эксперты настроили таким образом, чтобы одного фотона хватило для выброса электронов из молекулы водорода. Как следствие, процесс спровоцировал запуск электронных волн последовательно в обоих атомах частицы.

Специалисты сумели измерить именно этот промежуток, за который один фотон проходит от одного атома водорода до другого. Этот показатель равен 247 зептосекундам, что является абсолютным научным рекордом.

Ранее чешские и швейцарские биологи установили механизмы, которые позволяют клеткам восстанавливать теломеры – молекулы, защищающие ДНК от повреждения. Снижение из защитных функций они связали со старением.

