Планетологи обнаружили снег на Плутоне

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Ученые-планетологи нашли на Плутоне значительные запасы метанового снега, покрывающего вершины гор и иных возвышенностей. Об этом сообщает издание Nature Communications.

"Белые шапки, которые мы обнаружили на вершинах экваториальных гор Плутона, появились не в результате охлаждения воздушных потоков, которые устремляются по склонам гор в высокие слои атмосферы (так горы покрываются снегом на Земле), а из-за скопления большого объема метана на значительной высоте", – рассказали эксперты Исследовательского центра NASA имени Эймса.

Специалисты установили, что необычное явление возникает из-за конденсации газа в описанных участках. Несмотря на экзотический характер происхождения, метанового снега на вершинах гор Плутона достаточно много.

Обнаружить вещество удалось благодаря фотографиям, которые сделала автоматическая межпланетная станция New Horizons. Комплекс достиг Плутона в 2015 году и почти вся информация о планете основана на данных снимках.

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