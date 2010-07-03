МГУ и ТУСУР будут готовить специалистов по квантовым технологиям

Фото: ТАСС/Попов Геннадий

Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Центр квантовых технологий", созданный в Московском государственном университете имени Ломоносова, будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий совместно с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Сотрудничество будет вестись на базе регионального центра компетенций НТИ по СФО по направлению "Квантовые технологии". Центр начал работать в ТУСУР в октябре.

"Центр компетенций будет заниматься подготовкой специалистов высшей квалификации и разработкой программ дополнительного образования и взаимодействием с организациями Сибирского федерального округа для развития направления "Квантовые технологии". Также на базе регионального центра будут проводиться прикладные исследования и разработка научно-технических решений в области квантовых технологий", – сообщила пресс-служба Российской венчурной компании, передает ТАСС.

В первой половине 2020 года "ИнфоТеКС" (партнер Центра компетенций НТИ на базе МГУ. – Прим. Ред.) перевезет в Томск производство оптических модулей.

На первом этапе сотрудничества преподаватели ТУСУР пройдут подготовку в "Центре квантовых технологий" в Москве. ТУСУР планирует подготовить 50 специалистов в сфере квантовых технологий в 2019 году.

Центры компетенций НТИ создаются на базе образовательных учреждений в рамках национального проекта "Наука". Всего в России создано 14 центров НТИ. До 2021 года государство выделило на их цели 10,3 миллиарда рублей.

