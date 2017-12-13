Физики МГУ создали квантовый телефон

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Сотрудники физфака МГУ им. М. Ломоносова создали и успешно протестировали квантовый телефон, который защищен от прослушиваний.

Первый сеанс связи по квантовой сети университета провели 13 декабря в лаборатории квантовых оптических технологий. Экспериментальная установка состоит из двух рабочих мест и одного сервера, передает Агентство "Москва".

"Рабочее место квантового телефона ViPNet – обычный персональный компьютер, в котором установлен оптоэлектронный модуль, соединенный оптическим волокном напрямую с сервером квантового распределения ключей. Кроме того, компьютер использует ПО ViPNet, разработанное компанией "ИнфоТеКС" и модифицированное специально для работы с этим оптоэлектронным устройством", – заявил руководитель лаборатории квантовых оптических технологий физфака МГУ профессор Сергей Кулик.

Создание первой в России университетской квантовой сети – один из пунктов программы развития МГУ. Разработка квантового телефона стала первым этапом этого проекта.