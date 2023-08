В США воссоздали песню Pink Floyd с помощью записей мозговой активности

Фото: 123RF/cameracraft

Специалисты по нейронным исследованиям из Калифорнийского университета в Беркли воссоздали композицию британской рок-группы Pink Floyd. Они задействовали записи мозговой активности порядка 30 людей, сообщает журнал PLOS Biology.

В эксперименте участвовали 15 женщин и 14 мужчин. Их возраст составил от 16 до 60 лет. Участникам предложили прослушать песню "Another Brick in the Wall, Part 1".

"Мы проанализировали уникальный набор данных внутричерепной электроэнцефалографии 29 пациентов, слушавших песню Pink Floyd, и применили подход к расшифровке импульса, ранее использовавшийся в области речи. Мы успешно воссоздали узнаваемую песню по прямым нейронным сигналам", – пояснили ученые.

Специалисты смогли установить преобладание работы правого полушария головного мозга при прослушивании песен. По информации Wall Street Journal, исследование придает надежду людям, которые не могут говорить, на общение.

