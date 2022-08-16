Ученые нашли способ получения кислорода на Марсе

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Международная группа исследователей под руководством Массачусетского технологического института нашла способ получения кислорода в марсианской среде. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Journal of Applied Physics.
"Разложение молекул углекислого газа для извлечения кислорода – сложный процесс. Кроме того, сложность заключается и в том, чтобы отделить кислород от газовой смеси, полученной в ходе реакции. Решить обе проблемы поможет плазма", – указано в материале.
Специалисты предлагают разогнать электроны, которые находятся в плазме, с помощью электрических полей. При столкновении электронов с молекулой углекислого газа происходит деление, приводящее к смеси кислорода и газов. Кислород также отделяется при тепле, выделяемом в плазме.
Ученые рассматривают новую экспериментальную разработку как способ создать системы жизнеобеспечения на Марсе. Кроме того, его могут задействовать для переработки топлива, строительных материалов и удобрений.
В мае американские, китайские и голландские специалисты создали новый подход, чтобы оценить возможные сроки пилотируемых космических полетов во внешнюю часть Солнечной системы. Эксперты предположили, что к Сатурну полет станет возможен в 2153 году.
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