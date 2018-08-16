Малый парад планет смогут увидеть москвичи в августе по вечерам

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Москвичи смогут понаблюдать за малым парадом планет по вечерам в августе, сообщает пресс-служба Московского планетария.
"В ближайшие августовские вечера на небесную сцену выйдет растущая Луна и встретится с планетами Солнечной системы", – сказано в сообщении учреждения.
Так, 17 августа произойдет сближение с Юпитером, 21 августа – с Сатурном, 23 августа спутник окажется недалеко от Марса, 27 августа – вблизи Нептуна, а 31 августа состоится сближение с Ураном.
Наблюдать сближение Луны и Юпитера, Сатурна и Марса можно будет над южным и юго-западным горизонтом через час после заката по всей России. Наилучшие условия будут на юге России и в странах ближнего зарубежья. То, как спутник пройдет рядом с Ураном и Нептуном, посмотреть невооруженным глазом будет невозможно.
Малым парадом планет называют явление, когда четыре небесных тела из пятерки Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий собираются по одну сторону солнца в небольшом секторе.
Ранее в небе над столицей прошел самый красивый звездопад августа. Поток Персеид вошел в свою максимальную фазу в ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать его менее активные проявления можно будет до 20 августа.
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