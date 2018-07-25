На Марсе нашли жидкую воду

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Ученые обнаружили на Марсе подледное озеро с жидкой водой. Специалистам удалось сделать открытие с помощью радара Marsis, он находится на действующей межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс-экспресс", пишет журнал Science.

Ширина озера – около 20 километров, оно располагается у южного полюса планеты. Найти источник жидкой воды смогли с помощью радиоэхозондирования.

По данным ученых, озеро может быть не единственным в своем роде на Красной планете. Специалисты нашли другие похожие участки на разных территориях Марса. Они отличаются особой яркостью, которая совпадает с характеристиками других объектов, где есть вода.

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