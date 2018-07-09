"Кровавая" луна и Марс появятся на небе во время лунного затмения 27 июля

Фото: ТАСС/UIG/Alan Dyer
Ярко-алая луна повиснет на небе 27 июля во время самого длительного в XXI веке лунного затмения, передает "Газета.ру".
Член Королевского астрономического общества Роберт Массей считает, что наблюдать за "кровавой" луной лучше всего в Восточной и Южной Европе. А вот жители американских континентов не смогут увидеть затмение.
"Шанс увидеть Марс одновременно с лунным затмением на ночном небе выпадает редко. Это удивительное явление, которое стоит запечатлеть фотографам", – поделился Массей.
Затмение будет длиться час и сорок три минуты. Оно станет самым продолжительным в этом веке, так как Луна окажется на значительно большом расстоянии от Земли.
Во время явления наблюдатели смогут увидеть на небе Марс более ярким, чем обычно. Впервые за последние 15 лет планета приблизится к Земле так сильно.
Ранее 27 июня жители столицы смогли разглядеть Сатурн в любительский телескоп. Редкое астрономическое явление стало результатом противостояния планеты с Солнцем
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