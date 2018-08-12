Москвичам посоветовали выбраться за город для наблюдения за звездопадом

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Москвичи смогут понаблюдать за метеорным потоком Персеид в ночь с 12 на 13 августа. Он будет виден без специальных оптических приборов.

Метеоры появляются на небе каждый год в период с 20 июля по 20 августа, самый активный поток придется на эту ночь. "Наблюдать явление лучше всего подальше от города. Специальные астрономические приборы при этом не нужны. Свечение некоторых, особенно ярких метеоров может длиться до нескольких секунд", – отмечается в сообщении портала мэра и правительства Москвы.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что Луна 11 августа прошла фазу новолуния и не помешает наблюдению за звездопадом. Молодой серп луны скроется после 21:00. Не повезет москвичам в том случае, если на небе соберутся облака.

Синоптики обещают ночью переменную облачность, осадков, скорее всего не будет. Тем, кто решит наблюдать явление на улице, следует тепло одеться, воздух остынет до 14 градусов.