Ученые смоделировали необычный сценарий зарождения жизни на Земле

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Ученые из США и Великобритании предположили, что удары молний могли послужить катализатором возникновения жизни на Земле, обеспечив необходимое для этого количество соединений фосфора. Материалы соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Фосфор является одним из первичных элементов, необходимых для появления и поддержания жизни, – он занимает ключевое место в конструкции ДНК, РНК и клеток живых организмов. Однако весь небиогенный фосфор на нашей планете находится в нерастворимых минералах, за исключением шрейберзита, который содержится в метеоритах. Именно поэтому до сих пор считалось, что метеоритная бомбардировка послужила главным фактором для зарождения жизни на Земле.

Специалисты из Йельского университета и Университета Лидса обнаружили альтернативный источник фосфора, изучив так называемые фульгуриты – спекшиеся от удара молнии горные породы. Именно в них авторы исследования обнаружили шрейберзит.

"Эта работа помогла нам понять, как жизнь могла образоваться на Земле и как она все еще формируется на других, похожих на Землю планетах. Отчасти все начинается с фосфора", – заявил один из авторов материала Бенджамин Хесс.

По расчетам исследователей, в течение миллиарда лет с момента образования Земли до появления первых форм жизни молнии могли образовать достаточное количество биодоступного фосфора для того, чтобы спровоцировать возникновение жизни. Кроме того, количество шрейберзита, которое могло образоваться от ударов молнии, значительно превышает количество этого вещества, попавшего на Землю с метеоритами.

Ученые полагают, что их гипотеза имеет много преимуществ перед классической метеоритной, поскольку число молний на Земле сохраняется на одном уровне в течение сотен миллионов и миллиардов лет, а массовые падения метеоритов имели место лишь в отдельные короткие периоды. Кроме того, удары молний чаще происходят в тропических районах планеты, где, как считается, и зародилась жизнь.

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