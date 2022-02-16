Ученые разработали позволяющий наблюдать за пациентами на ИВЛ томограф

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова разработали первый отечественный электроимпедансный томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости.
Возможность длительного прикроватного мониторинга процесса дыхания, в том числе у подключенных к ИВЛ больных, имеет важное клиническое значение. В решении этой задачи могут помочь средства на основе электроимпедансной томографии.
Преимущества данного метода заключаются в высоком уровне безопасности, отсутствии неприятных ощущений и возможности оценивать функции легких у постели больного. При этом аппарат ЭИТ имеет небольшие размеры, благодаря чему он мобилен.
"Наша команда разработала аппаратно-программный комплекс электроимпедансной томографии легких человека, предназначенный для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации", – рассказал доцент ЮРГПУ, кандидат технических наук Грайр Алексанян.
Аппарат уже проходит технические испытания.
Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" планирует создать радиофармацевтический препарат для прицельного уничтожения опухолей предстательной железы. Предприятие "Всерегиональное объединение "Изотоп" организовало конкурс на создание соединений модифицированных антител с изотопом торий-277. В госзакупку также включено испытание эффективности препарата.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: