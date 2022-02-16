Ученые разработали позволяющий наблюдать за пациентами на ИВЛ томограф

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Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова разработали первый отечественный электроимпедансный томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Возможность длительного прикроватного мониторинга процесса дыхания, в том числе у подключенных к ИВЛ больных, имеет важное клиническое значение. В решении этой задачи могут помочь средства на основе электроимпедансной томографии.

Преимущества данного метода заключаются в высоком уровне безопасности, отсутствии неприятных ощущений и возможности оценивать функции легких у постели больного. При этом аппарат ЭИТ имеет небольшие размеры, благодаря чему он мобилен.

"Наша команда разработала аппаратно-программный комплекс электроимпедансной томографии легких человека, предназначенный для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации", – рассказал доцент ЮРГПУ, кандидат технических наук Грайр Алексанян.

Аппарат уже проходит технические испытания.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" планирует создать радиофармацевтический препарат для прицельного уничтожения опухолей предстательной железы. Предприятие "Всерегиональное объединение "Изотоп" организовало конкурс на создание соединений модифицированных антител с изотопом торий-277. В госзакупку также включено испытание эффективности препарата.

