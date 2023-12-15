Эксперт призвала не бояться предстоящей магнитной бури

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Зафиксированная магнитная вспышка на Солнце не вызовет серьезных последствий на Земле, это обычное явление. Об этом рассказала доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Тамара Бреус.

"Будет буря завтра, но она будет пять-шесть баллов. Она не действует ни на кого, кроме особо магниточувствительных людей", – передает слова эксперта телеканал "360".

У таких людей может кружиться голова, но ничего критичного не ожидается, подчеркнула Бреус. Она также назвала вспышки на Солнце нормальным явлением. Они, как правило, не несут вреда для большинства людей.

По словам эксперта, мощность предстоящей магнитной бури не будет высокой, поэтому она не повлияет на работу техники, интернета и мобильной связи.

Ранее ученые заявили, что 14 декабря на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку с 2017 года. Интенсивность вспышки – Х2,8. До этого в лидерах была вспышка 17 февраля, интенсивность которой составила Х2,2 балла

До этого сообщалось, что магнитные бури ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. Последний раз их фиксировали 1 и 2 декабря.

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