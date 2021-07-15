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Наука

12:24

Ректор РХТУ Александр Мажуга: проект "Наука в городе" станет частью школьной программы

наука образование

Фото: Данил Головкин

Профессор РАН Александр Мажуга заявил, что проект "Наука в городе" познакомит москвичей с достижениями отечественной науки и станет частью образовательной программы в школах.

"Символично, что проект "Наука в городе" увидел свет в этом году, который объявлен в России Годом науки и технологий. Считаю, что проект поможет привлечь внимание к достижениям отечественной науки и стать частью школьной образовательной программы", – заявил Мажуга.

Он напомнил, что в столице свыше 180 улиц, проспектов, переулков и площадей с названиями в честь ученых и исследователей. Мажуга также обратил внимание на район Щукино, где появилась площадь в честь выдающегося отечественного микробиолога академика Вершиловой.

Мажуга отметил, что проект будет особенно интересен школьникам и учителям, изучающим историю Москвы, а также жителям города, которые интересуются его историей.

Ранее Мажуга поздравил участников проекта "Менделеевские классы" с успешной защитой проектных работ по направлению "Экология". По его словам, проектная деятельность объединила 83 участников проекта.

Он отметил, что совместная работа с научными руководителями позволила школьникам всесторонне изучить проблемы экологии в своем регионе и предложить методы их решения.

Участники представили работы, посвященные исследованию качества питьевой воды и методам ее очистки, проблемам загрязнения почвы и мероприятиям по рекультивации нефтезагрязненных почв, современным технологиям анализа атмосферы, а также переработке опавшей листвы червем "Старателем".

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