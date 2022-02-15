Астрономы предупредили о магнитных бурях в феврале и марте

Фото: depositphotos/KrisCole
Магнитные бури ожидаются на Земле в феврале и марте. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
Отмечается, что магнитосфера будет возбужденной 22 и 24 февраля, 3, 11 и 12 марта. Ученые прогнозируют, что бури будут относиться к категории G1 (слабые возмущения).
Ранее директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, от чего зависит прогноз магнитных бурь. По его словам, прогноз говорит об ожидаемых возмущениях на Земле, а не о конкретных вспышках.
Эксперт отметил, что предсказать именно вспышку заранее невозможно, поскольку на Солнце она фиксируется мгновенно, а буря происходит лишь через несколько дней.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: