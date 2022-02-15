Астрономы предупредили о магнитных бурях в феврале и марте

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Магнитные бури ожидаются на Земле в феврале и марте. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Отмечается, что магнитосфера будет возбужденной 22 и 24 февраля, 3, 11 и 12 марта. Ученые прогнозируют, что бури будут относиться к категории G1 (слабые возмущения).

Ранее директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, от чего зависит прогноз магнитных бурь. По его словам, прогноз говорит об ожидаемых возмущениях на Земле, а не о конкретных вспышках.

Эксперт отметил, что предсказать именно вспышку заранее невозможно, поскольку на Солнце она фиксируется мгновенно, а буря происходит лишь через несколько дней.

