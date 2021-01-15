Ученые нашли новые антитела к коронавирусу

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Международная группа ученых выявила и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

По словам исследователей, нанотела меньше классических антител, в результате они лучше могут проникнуть в ткань и вырабатываться в больших количествах. Авторы статьи рассказали, что у них получилось объединить нанотела в потенциально эффективные молекулы, одновременно атакующие разные части вируса.

Доктор Флориан Шмидт сообщил, что иммунная система может вырабатывать почти бесконечное количество различных антител. Однако ученый предупредил, что лишь немногие антитела способы победить COVID-19.

Уточняется, что сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпака и ламе. Иммунная система этих животных воспроизводила антитела к нему. Помимо сложных антител, альпака и ламы еще воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основой для нанотел, пояснил специалист.

По его словам, спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которых извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.

"В общей сложности мы получили десятки антител, которые проанализировали дополнительно", — рассказал ведущий автор исследования и руководитель отдела нанотел медицинского факультета Боннского университета доктор Пауль-Альберт Кениг.

Согласно исследованию, белок-шип важен для инфекции. Он действует как липучка, посредством которой патоген прикрепляется к клетке. Потом липучка меняет свою структуру и отбрасывает компонент. В результате она опосредует слияние вирусной оболочки с клеткой.

"Нанотела также запускают это структурное изменение до того, как вирус встречает свою клетку-мишень. <…> Изменения, вероятно, будут необратимы. Поэтому вирус больше не сможет связываться с клетками и инфицировать их", — обратил внимание научный работник.

В ходе наблюдений выяснилось, что структура антител позволяет формировать молекулы с высокой эффективностью, отметил один из авторов исследования Мартин Хеллберг.

Ранее Александр Гинцбург рекомендовал не носить маски при высоком уровне антител. Возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.