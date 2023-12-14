Ученые из РФ и Бразилии создали бактерицидный материал с коллоидным серебром

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Ученые РФ вместе с коллегами из Бразилии представили бактерицидный материал, который можно использовать в составе красок и покрытий в инфекционных и хирургических отделениях. Об этом сообщает RT.

Исследователи задумали пустить эту разработку для создания медицинских имплантов. В ее основе – глинистый материал с добавлением наночастиц серебра и фосфорномолибденовой кислоты. Последняя усиливает высвобождение ионов серебра, которые разрушают патогенные микроорганизмы, следует из статьи.

Проектом занимались ученые из Губкинского университета, Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Медицинского университета Караганды и Химического института Сан-Карлоса (Бразилия). Как уточнили в пресс-службе РНФ, исследование было поддержано грантом фонда. Результаты опубликованы в журнале JCIS Open.

По словам ученых, антибактериальные покрытия применяются в медучреждениях, пищевых производствах, а также в быту. Чаще всего задействуют коллоидное серебро, которое представляет собой раствор наночастиц металла. Наночастицы могут сражаться не только с бактериями, но и с их биопленками – колониями микроорганизмов, клетки которых прикреплены друг к другу. Такие биопленки особенно устойчивы к антибиотикам и антисептикам.

Материал, созданный исследователями, имеет антибактериальный и антибиопленочный эффект. Он является композитом из наночастиц серебра и фосфорномолибденовой кислоты на носителе из природного минерала галлуазита.

"Исследователи нанесли серебро на глинистый носитель, что обеспечило материал антибактериальными свойствами. Фосфорномолибденовая кислота играет в композите роль окислителя и была добавлена для увеличения активности высвобождения ионов серебра", – говорится в сообщении.

Эффективность нового материала авторы проверили в лабораторных условиях. Они нанесли вещество на биопленки бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii, вызывающих пневмонию и болезни мочевыводящих путей. Выяснилось, что композит подавляет рост микроорганизмов в два раза эффективнее, чем обычный раствор из наночастиц серебра. Вместе с тем материал сократил жизнеспособность биопленок патогенных бактерий более чем на 4 порядка.

Как уточнили авторы, новинку следует применять в более высокой концентрации, чем традиционные антибиотики. Она отлично подходит для локального применения в составе красок или других материалов для обработки поверхности предметов, говорится в исследовании.

В свою очередь, руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Губкинского университета Дмитрий Копицын рассказал, что проведение операций часто осложняют хронические болезни пациента или процессы нагноения, из-за чего врачи вынуждены добавлять много антибиотиков. Это может вызвать устойчивость бактерий к ним, поделился эксперт.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы наш материал можно было включать в состав костных цементов или покрывать им поверхность имплантов, чтобы повысить их приживаемость и избежать нагноения после операции", – заключил Копицын.

Ранее британские ученые назвали ложными мифы о микробах, которые обитают в кишечнике. Некоторые выполняют очень важные функции – участвуют в метаболических и иммунных процессах, уточнили они. Исследователи указали на тот факт, что в человеческом организме обитают десятки триллионов микроорганизмов.

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