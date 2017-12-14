Китаец попытался вывезти из России зубы доисторической акулы

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Редкие экспонаты – 20 зубов доисторической акулы – передали в музей Дальневосточного федерального университета. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

Предметы передали в экспозицию сотрудники Уссурийской таможни. Акульи зубы были изъяты у гражданина Китая, утверждавшего, что он купил их где-то в России. Специалисты музея полагают, что уникальные предметы были найдены китайцем в Приамурье.

Эксперты полагают, что зубы принадлежат ископаемой акуле Otodus obliguus. Она обитала на Земле больше 30 миллионов лет назад, сообщает "Российская газета".

По данным главного хранителя фондов музея ДФУ Ирины Волвенко, в мире есть немало мест, где встречаются зубы древних акул. При этом подобных экспонатов ранее не было в коллекции учреждения. Специалисты предполагают, что древняя акула этого вида являлась предком мегалодона – самой большой акулы на Земле.

Ранее сообщалось, что палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского пингвина, жившего около 60 миллионов лет назад. Вес птицы при жизни достигал 100 килограммов.