Останки жившего 60 млн лет назад пингвина обнаружили в Новой Зеландии

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Палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского пингвина, жившего около 60 миллионов лет назад.

Как сообщает "Аргументы недели", вес морской птицы при жизни достигал примерно 100 килограммов, а рост составлял два метра. Пингвины достигли таких размеров после того, как их еще более древние предки перестали летать и начали жить в водной среде.

За последние 50 лет эксперты сделали много важнейших открытий в Новой Зеландии, Австралии и некоторых островах, и некоторые из них перевернули представления ученых об эволюции пингвинов.