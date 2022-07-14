В России создали первый полезный энергетик

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Студенты МГУПП создали первый полезный энергетик. В составе напитка содержится каштановое молоко, а также большое количество витамина С, сообщает "Газета.ру".
По словам создателей энергетика, данный продукт может принести дополнительную энергию и силы как IT-экспертам, так и людям, которые пребывают в экстремальной ситуации, например спортсменам или военнослужащим.
"Я предложил делать продукт с использованием животного и растительного сырья. Во время учебы, изучая существующие аналоги молока, я не нашел каштана. В России он растет во многих регионах. Это отличная альтернатива кокосовому молоку – по органолептике они похожи, а по консистенции каштановое молоко схоже с коровьим, поэтому их очень удобно смешивать", – отметил один из создателей Ярослав Егоров.
В полезный энергетик также добавлены классические компоненты таких напитков – таурин и кофеин, для насыщения специалисты добавили коровье молоко.
Как уточнила вторая участница эксперимента Арина Недорезова, уже были проведены исследования на лабораторных животных и получены достаточно хорошие результаты: испытуемые показали большую активность и выносливость. При этом, по словам студентки, созданный напиток не способствует набору веса.
Кроме того, эксперты МГУПП предусмотрели и все экономические составляющие. Студентам удалось определить плановую себестоимость, экономическую целесообразность, подготовить ТУ и ТИ.
Отмечается, что у проекта уже есть партнеры. Также в настоящее время ведутся переговоры еще с рядом компаний, которые хотят присоединиться к проекту.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что разовое употребление энергетика неопасно, однако при ежедневном употреблении можно заработать проблемы с нервной системой и желудочно-кишечным трактом. Также она не рекомендовала смешивать их с алкоголем и кофе, поскольку это может оказать повышенную нагрузку на сердце.
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