Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус описали точную связь между возникновением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Они полагают, что эта тенденция распространяется и на COVID-19, сообщает газета "Известия".

Специалисты сопоставили графики заболеваемости гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также случаев коронавируса в Нидерландах. В итоге они пришли к выводу, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности может быть фактором сезонности гриппа и подобных эпидемий, включая COVID-19.

Исследователи утверждают, что иммунитет приходит в боевую готовность из-за действия аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе, который сокращает число вирусных частиц в атмосфере. В связи с этим, заключили ученые, распространение коронавируса будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда прекратится цветение растений и уменьшится солнечная активность.

В то же время российские ученые считают эти выводы преждевременными. В частности, доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев отметил, что цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус. Он напомнил, что высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов, поэтому, по его мнению, это может быть и простым совпадением.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Первый сценарий, объясняет он, оказался реализован в государствах, осведомленных о вспышке. Они быстро отреагировали на первые случаи заражения и избежали крупных вспышек. К ним Гебрейесус отнес некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий наблюдается, в частности, во многих странах Европы. Там были масштабные вспышки, но их взяли под контроль благодаря сильному руководству и дисциплинированному населению. Третий вариант развития разворачивается в странах, преодолевших первый пик, но ослабивших ограничения. Это привело к новым пикам.

Четвертая ситуация коснулась государств, в которых наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Это Северная и Южная Америка, Южная Азия и несколько стран Африки. Эпицентром COVID-19 остаются Северная и Южная Америка, где зарегистрировано более 50% всех случаев.

Глава ВОЗ призвал правительства четко и своевременно информировать граждан и реализовывать меры по прерыванию цепочек передачи вируса и спасению жизней. В начале июля он предупреждал, что вспышка ускоряется и мир еще не дошел до пика.

