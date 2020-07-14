Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус описали точную связь между возникновением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Они полагают, что эта тенденция распространяется и на COVID-19, сообщает газета "Известия".
Специалисты сопоставили графики заболеваемости гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также случаев коронавируса в Нидерландах. В итоге они пришли к выводу, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности может быть фактором сезонности гриппа и подобных эпидемий, включая COVID-19.
Исследователи утверждают, что иммунитет приходит в боевую готовность из-за действия аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе, который сокращает число вирусных частиц в атмосфере. В связи с этим, заключили ученые, распространение коронавируса будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда прекратится цветение растений и уменьшится солнечная активность.
В то же время российские ученые считают эти выводы преждевременными. В частности, доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев отметил, что цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус. Он напомнил, что высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов, поэтому, по его мнению, это может быть и простым совпадением.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Первый сценарий, объясняет он, оказался реализован в государствах, осведомленных о вспышке. Они быстро отреагировали на первые случаи заражения и избежали крупных вспышек. К ним Гебрейесус отнес некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.
Второй сценарий наблюдается, в частности, во многих странах Европы. Там были масштабные вспышки, но их взяли под контроль благодаря сильному руководству и дисциплинированному населению. Третий вариант развития разворачивается в странах, преодолевших первый пик, но ослабивших ограничения. Это привело к новым пикам.
Четвертая ситуация коснулась государств, в которых наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Это Северная и Южная Америка, Южная Азия и несколько стран Африки. Эпицентром COVID-19 остаются Северная и Южная Америка, где зарегистрировано более 50% всех случаев.
Глава ВОЗ призвал правительства четко и своевременно информировать граждан и реализовывать меры по прерыванию цепочек передачи вируса и спасению жизней. В начале июля он предупреждал, что вспышка ускоряется и мир еще не дошел до пика.
Переболевшие коронавирусом не застрахованы от повторного заражения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: