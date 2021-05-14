Японские ученые заявили о развитии шестого чувства у человека

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Каждый человек способен освоить эхолокацию. К такому выводу пришли ученые из Центра изучения нейронных сетей в Осаке.

"Ухо человека обладает всем необходимым для эхолокации. Остается лишь научиться пользоваться этим шестым чувством. Это похоже на умение читать или что-то вроде того", – приводит слова экспертов Еxpress.com.

Они подчеркнули, что способности человека к эхолокации научно подтверждены. Участники эксперимента смогли определить расстояние до конкретного объекта благодаря распознаванию звука в пространстве. Также людям удавалось распознавать форму объектов и делать верные выводы об их текстуре.

"Для упрощенной эхолокации можно создать компактное устройство, представляющее собой нечто вроде гарнитуры для телефона. Такой девайс позволит активировать режим эхолокации примерно так же, как вы активируете способность ориентироваться в темноте, когда включаете фонарик у себя в смартфоне", – сообщили специалисты.

Ранее ученый из Канады оценил возможность зарождения смертоносных вирусов в человеке. По его мнению, в ближайшие 50–100 лет в организме человека появятся смертоносные вирусы, способные вызвать новые пандемии, а в худшем случае привести к вымиранию человека как природного вида.