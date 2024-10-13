ЦПК определил группу космонавтов, которые будут готовиться к первому полету на РОС

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Иван Тимошенко

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) определил группу космонавтов, которым предстоит подготовиться к первому полету на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), рассказал заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"ЦПК уже определил даже конкретные фамилии, кто входит в первую группу тех, кто будет готовиться под этот (первый. – Прим. ред.) полет", – приводит ТАСС слова Кожевникова, произнесенные в рамках лекции на фестивале "Наука 0+".

Экипажи должны будут отправляться на станцию с помощью пилотируемого транспортного корабля нового поколения, напомнил он. По словам Кожевникова, в настоящий момент этот корабль находится на стадии активной разработки. Он уточнил, что конструкторы уже приступают к макетным испытаниям. Так, в 2024 году планируется провести электрические испытания.

Запуск этого корабля напрямую связан с развертыванием станции, резюмировал заместитель генерального конструктора.

Ранее стало известно, что российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю в составе миссии Crew-8 на корабле Crew Dragon в понедельник, 14 октября. Приводнение в районе американского полуострова Флорида должно пройти в 15:38 по времени Восточного побережья США (20:38 по московскому).