Американский астронавт Дайсон назвала полет с космонавтами из РФ привилегией

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Американский астронавт Трейси Дайсон, которая недавно вернулась с Международной космической станции (МКС) с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, сообщила, что полет с ними на корабле "Союз МС-25" был для нее привилегией. Такое заявление она сделала на пресс-конференции NASA, пишет РИА Новости.

Также, по ее словам, было удовольствием летать два раза с российскими коллегами на борту исторической ракеты "Союз", а также участвовать во всех их глубоких традициях посредством обучения, запуска и посадки.

Космонавты вернулись на Землю 23 сентября спустя год на МКС. На станцию они отправились 15 сентября прошлого года. В космосе специалисты пробыли 374 дня. За это время они провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС", а также два раза вышли в открытый космос.