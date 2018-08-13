Ученые выяснили, почему стресс особенно опасен для мужчин

13 августа, 17:38
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Американские ученые выяснили, что клеточный стресс особенно опасен для мужчин, чаще вызывая сердечные приступы и инсульты, потому что в их организме не хватает молекул, которые расширяют сосуды. Результаты своих исследований биологи опубликовали в журнале Bioscience Reports.
Как пояснила Дженнифер Салливэн из Университета Огасты, в ходе экспериментов с крысами биологи пришли к выводу, что "концентрация молекул BH4, "помощников" фермента, производящего молекулы моноокиси азота, была заметно выше в организме самок крыс, страдавших от высокого давления, но не самцов". По словам исследователя, теперь ученые знают, "с чем это связано и как от этого можно избавиться".
Как рассказали специалисты, моноокись азота управляет многими важными процессами в организме человека, например, расширением и сужением сосудов, а также старением. Именно из-за недостатка этого вещества и его ферментов мужчины гораздо чаще, чем женщины, страдают от повышенного давления на протяжении многих лет и умирают от проблем с сердцем, отметили ученые.
Салливэн и ее коллеги доказали, что скорость сборки моноокиси азота зависит от содержания в клетках почек "помощников" ферментов − так называемых молекул BH4. А их концентрация, в свою очередь, напрямую связана с тем, как много оксидантов присутствует в организме человека.
Во время экспериментов с крысами биологи добавили мощный антиоксидант в воду, которую пили самцы. Выяснилось, что спустя всего несколько дней концентрация BH4 в клетках почек грызунов существенно возросла. От этого давление в сосудах самцов крыс снизилось и стало таким же, как и у самок.
По словам ученых, эти различия могут объясняться тем, что мужской и женский организм по-разному реагирует на клеточный стресс. Подробнее изучив гены, связанные с реакцией на стресс, биологи рассчитывают найти способ защитить мужчин от подобных проблем.
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