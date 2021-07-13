Ученые нашли способ "видеть" сквозь стены

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Новая радиолокационная система, которую изобрели исследователи Национального института стандартов и технологий США, позволит воспроизводить в реальном времени изображения объектов за стенами. Об этом сообщает "Мир 24".

В основу работы системы легли микроволны, которые при определенной длине могут проходить сквозь стены и пол. В другом помещении волны отражаются от предметов, что позволяет фиксировать их на спецприемник. Таким образом можно определять местоположение объектов.

По мнению ученых, эта разработка обладает большим потенциалом.

Ранее сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета работают над технологией компьютерного зрения.

Специалисты считают, что в перспективе технология поможет сделать гистологические анализы более точными, а также выявлять изменения в тканях человека и животных на ранних стадиях.