Космический телескоп "Спектр-РГ" выведен на орбиту

Космический телескоп "Спектр-РГ", запущенный с ракетой-носителем "Протон-М", выведен на орбиту.
"Произошло разделение космического аппарата "Спектр-РГ" и разгонного блока, аппарат принят на управление", – передает "Интерфакс" со ссылкой на Роскосмос.
"Протон-М" со "Спектром-РГ" стартовал в 15:31 мск с космодрома Байконур. Отделение всех трех ступеней и головного обтекателя прошли штатно.
После отделения третьей ступени и выхода аппарата на промежуточную орбиту прошли два сеанса включения маршевого двигателя разгонного блока. Затем он также отделился от телескопа, который направился дальше в космос.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил боевой расчет и специалистов предприятий за запуск.
"Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели", – написал он в микроблоге в Twitter.
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Активная работа телескопа должна начаться через три месяца после запуска, когда его выведут в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.
"Протон-М" – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Она необходима для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе межпланетных автоматических станций, навигационных, военных, коммерческих спутников.
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