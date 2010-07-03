Ракета "Протон" с телескопом "Спектр-РГ" стартовала с Байконура

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Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

По данным Роскосмоса, через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией должен отделиться от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Отделение обсерватории от разгонного блока намечается в 17:31 по московскому времени.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Активная работа телескопа должна начаться через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

"Протон-М" – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Предназначена для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе межпланетных автоматических станций, навигационных, военных, коммерческих спутников. Разработчик и изготовитель – Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

В конце мая на "Протоне" с Байконура был запущен самый мощный российский аппарат связи "Ямал", который обеспечит связь и доступ в интернет в России и странах СНГ, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

