Роскосмос получил первые снимки со спутника "Метеор-М". Об этом сообщается на сайте корпорации.

"С МСУ-МР получены первые снимки хорошего качества, которые уже переданы разработчику космического аппарата "Метеор-М" № 2-2", – говорится в сообщении.

На сайте также отмечается, что проведенный анализ данных показал, что устройство работает в штатном режиме.

5 июля 2019 года спутник "Метеор-М" № 2-2 отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на орбиту. Это первый старт ракеты с космодрома Восточный в этом году и пятый пуск в истории нового российского космодрома.

В ноябре 2017 года со спутником "Метеор" произошла авария. Этот случай стал одиннадцатой неудачей при запуске ракет-носителей за последние годы. В частности, в декабре 2010 года в Тихий океан упали ракета-носитель "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М".

Авария произошла из-за ошибки в расчетах. 2011 год оказался неудачным запуск ракеты "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и спутником связи "Меридиан". В итоге отказал двигатель третьей ступени носителя. Обломки упали на территории Новосибирской области.

"Метеор-М" № 2-2 – гидрометеорологический спутник, разработчиками которого является АО "Корпорация "ВНИИЭМ". "Метеор-М" № 2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.

