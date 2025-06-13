Фото: depositphotos/I_g0rZh

Не спрогнозированная ранее средняя магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, буря началась 12 июня в 23:00 по московскому времени. По состоянию на 04:00 следующего дня она достигла уровня G2.3.

Балл события G2.3 находился выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергосистемы и на распространение радиоволн.

Как уточнили в лаборатории, причины бури пока не очевидны. Измерительные приборы зафиксировали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы не повышена, а в геомагнитном прогнозе события не было.

Специалисты прогнозировали, что 14 июня на Землю будет воздействовать крупная корональная дыра. Это указывает на то, что планета, вероятно, уже подвергается влиянию плотного потока частиц, образовавшегося вблизи границы этого космического явления.

В лаборатории пояснили, что внутри корональных дыр плазма обычно сильно раздражена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если на Землю воздействует именно такая дыра, то скорость солнечного ветра может начать уже в течение 13 июня.

Продолжительность и возможную силу бури пока сложно предсказать, подчеркнули ученые. В данный момент лишь можно говорить о том, что планета преждевременно входит в отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов.

Ранее сообщалось, что Солнце прошло период максимальной активности в текущем 25-м по счету цикле. Она находится в выраженной стадии спада и может завершиться примерно к 2030 году. Следующий пик активности звезды может наступить в районе 2034 и 2036 годов, отмечал ученый Сергей Богачев.