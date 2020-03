Сидеть на корточках оказалось полезно для здоровья

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ученые США, изучающие охотников-собирателей в Африке, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.

Как говорится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, поза, в которой человек отдыхает, влияет на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Сидячий образ жизни, характерный для современного человека, связан с низкой мышечной активностью и замедленным метаболизмом, передает портал "Мир 24".

Наблюдая за племен хадза в Танзании, ученые выяснили, что они проводили в состоянии физической активности чуть больше часа в сутки.

При этом хадза ведут практически такой же сидячий образ жизни, как и жители развитых стран, проводя в неподвижном состоянии около десяти часов в день.

В то же время у них отсутствуют признаки заболеваний, связанных с сидением. По мнению исследователей, причина заключается в том, в какой позе они сидят.

В периоды бездействия люди хадза сидят на корточках или на коленях. Такие положения предполагают более высокий уровень мышечной активности, чем сидение на стуле.

