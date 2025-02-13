"Движение первых" и Курчатовский институт запустили проект "Первые в науке"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Движение первых" совместно с Минпросвещения, Минобрнауки и национальным исследовательским центром Курчатовский институт запустили новый всероссийский проект "Первые в науке". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

Отмечается, что новый проект станет важнейшим этапом воспитания будущих научных кадров страны. В 2025 году планируется запустить около 600 научных клубов в 30 пилотных регионах. Дети смогут заниматься под руководством свыше 1,2 тысячи наставников.

"Кроме того, мы расширяем деятельность проекта "Волонтеры науки". Он позволит вовлечь в полевые исследования масштабных научных разработок детей и молодежь по всей стране", – подчеркнул председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

В проекте также задействован Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В движении указали, что проект предполагает вовлечение молодых людей в науку и развитие научного творчества и исследований.

В этом году российских школьников приглашают узнать о научных мероприятиях на платформе "Научная вселенная первых", стать участниками исследований в проекте "Волонтеры науки" и разработать свои идеи.

Между тем московские школьники получат возможность создать собственный исследовательский проект в рамках городской программы "В центре науки". Для учащихся 8–11-х классов в столице откроют 30 научных кружков.

Во время занятий в этих кружках школьники освоят ключевые этапы научного процесса. Они должны будут пройти каждый из них – от выбора темы исследования до получения финальных результатов.

