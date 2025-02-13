NASA ко Дню святого Валентина показало букет из тысяч звезд

Фото: nasa.gov

NASA ко Дню святого Валентина опубликовало составное изображение туманности 30 Золотой Рыбы из галактики Большое Магелланово облако.

"Букет из тысяч цветущих звезд", – говорится в сообщении.

Изображение собрано из данных от орбитальных телескопов "Чандра" и "Хаббл", а также радиотелескопа ALMA. У первого из приборов ушло 23 дня на наблюдение.

Как отметили в NASA, туманность находится примерно в 160 тысячах световых лет от Земли. Она содержит одни из самых массивных и молодых звезд, когда-либо открытых астрономами. Кроме того, туманность сможет обеспечивать образование новых звезд в течение как минимум 25 миллионов лет.

Полученный набор данных станет наилучшим из доступных в обозримом будущем для изучения диффузного рентгеновского излучения в областях образования звезд, считают специалисты.

Ранее межпланетная станция NASA "Юнона" отправила на Землю самые подробные снимки Юпитера за всю историю. Они были сделаны аппаратом в процессе сближения с планетой. Зонд также смог приблизиться к спутнику планеты Амальтее. Его диаметр составляет примерно 84 километра.