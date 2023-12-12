12 декабря, 16:02Наука
Москвичам рассказали, откуда наблюдать метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря
Фото: depositphotos/nirutdps
Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать в Московской области, но только при условии ясного неба. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Жители России смогут увидеть метеорный поток, который получил название от созвездия Близнецы (Gemini), в ночь с 13 на 14 декабря. По данным планетария, в пик активности астрономы ожидают до 150 "падающих звезд" в час.
Рублева отметила, что Луна не помешает наблюдению: она будет близкой к новолунию, не яркой, так что засвечивать небо не будет.
"Единственное, что может помешать, – это городская засветка и погодные условия. Небо должно быть ясным, безоблачным и темным. Лучше, конечно, выехать за город", – отметила эксперт.
Ранее сообщалось, что в 2025 году Солнце достигнет пика активности в рамках своего одиннадцатилетнего цикла. Это приведет к тому, что на Земле возникнет мощная солнечная буря. Она может вызвать не только серьезные нарушения работы компьютеров, но и отключение электроэнергии.
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