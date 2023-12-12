Москвичам рассказали, откуда наблюдать метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря

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Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать в Московской области, но только при условии ясного неба. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Жители России смогут увидеть метеорный поток, который получил название от созвездия Близнецы (Gemini), в ночь с 13 на 14 декабря. По данным планетария, в пик активности астрономы ожидают до 150 "падающих звезд" в час.

Рублева отметила, что Луна не помешает наблюдению: она будет близкой к новолунию, не яркой, так что засвечивать небо не будет.

"Единственное, что может помешать, – это городская засветка и погодные условия. Небо должно быть ясным, безоблачным и темным. Лучше, конечно, выехать за город", – отметила эксперт.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария При ясной погоде созвездие Близнецов хорошо видно всю ночь над южным горизонтом нашего Северного полушария, поэтому и метеорный поток, который как бы вылетает на его фоне, можно наблюдать начиная с 21:00 и до восхода Солнца. Выше всего радиант (область вылета метеоров. – Прим. ред.) Геминид поднимется над горизонтом примерно в два часа ночи. Метеоры достаточно яркие, белого цвета, не очень быстрые.

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