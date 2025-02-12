В Антарктиде впервые выявлены масштабные выбросы метана

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Испанская научная экспедиция впервые установила масштабные выбросы метана в недрах Антарктиды. Об этом сообщила газета Pais.

Издание уточнило, что метан может нагревать планету в 30 раз сильнее, чем углекислый газ.

По данным ученых, газовые выбросы достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину. Исследователи направились в плавание 12 января. Они хотели найти тогда еще гипотетические утечки.

Экспедиция зафиксировала, что метан, появившийся около 20 тысяч лет назад из-за разложения органики, высвобождается из кристаллических гидратов, которые были скрыты в морском грунте. Эксперты объяснили это постледниковым поднятием континента, возникшим в следствие таяния антарктического ледяного щита.

Как подчеркнули ученые, в районе Антарктического полуострова в гидрах метана было найдено около 24 гигатонн углерода. Раньше такие явления фиксировались в Арктике.

Специалисты предупредили, что разложение метановых гидратов способно дестабилизировать морские отложения, а это, в свою очередь, приведет к подводным оползням и цунами.

Осенью 2024 года в Атлантическом океане было замечено ослабление ключевых течений, что может привести к увеличению числа опасных явлений в России. По словам эколога Романа Пукалова, нарушенный баланс температуры и солености воды в Атлантике провоцирует увеличение плотности вод, что замедляет Гольфстрим как в самом океане, так и в его ответвлениях. В результате получается "эффект домино".

