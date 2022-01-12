Неандертальцы имели схожие с современным человеком когнитивные способности – ученые

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Ученые из Новосибирска в составе международной исследовательской группы пришли к выводу, что мелкая моторика неандертальцев была развита почти столь же хорошо, как и у современных людей. Об этом рассказали в пресс-службе Института археологии и этнографии сибирского отделения РАН.

Уточняется, что археологи из России, США и Франции изучили способы удержания древними людьми так называемых ретушеров – костяных инструментов, используемых для обработки камня. Для этого они создали экспериментальные ретушеры и сравнили их с теми, что были найдены в Чагырской пещере на Алтае.

"Проведенное исследование подтвердило, что мелкая моторика неандертальцев была развита, а следовательно, их когнитивные способности незначительно отличались от способностей людей, живущих сегодня", – говорится в сообщении.

Ученые объясняют, что конечная форма костяных орудий зависит от того, как их держат: это влияет на то, как и сколько костяных фрагментов отлетает во время удара. Оказалось, что неандертальцы держали инструмент тремя пальцами.

Осенью прошлого года в Нидерландах воссоздали неандертальца. Модель тела древнего человека была создана на основе фрагментов, которые были обнаружены в начале века в Северном море, а также черепов других неандертальцев.

