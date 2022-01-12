Неандертальцы имели схожие с современным человеком когнитивные способности – ученые

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Ученые из Новосибирска в составе международной исследовательской группы пришли к выводу, что мелкая моторика неандертальцев была развита почти столь же хорошо, как и у современных людей. Об этом рассказали в пресс-службе Института археологии и этнографии сибирского отделения РАН.
Уточняется, что археологи из России, США и Франции изучили способы удержания древними людьми так называемых ретушеров – костяных инструментов, используемых для обработки камня. Для этого они создали экспериментальные ретушеры и сравнили их с теми, что были найдены в Чагырской пещере на Алтае.
"Проведенное исследование подтвердило, что мелкая моторика неандертальцев была развита, а следовательно, их когнитивные способности незначительно отличались от способностей людей, живущих сегодня", – говорится в сообщении.
Ученые объясняют, что конечная форма костяных орудий зависит от того, как их держат: это влияет на то, как и сколько костяных фрагментов отлетает во время удара. Оказалось, что неандертальцы держали инструмент тремя пальцами.
Осенью прошлого года в Нидерландах воссоздали неандертальца. Модель тела древнего человека была создана на основе фрагментов, которые были обнаружены в начале века в Северном море, а также черепов других неандертальцев.
За 10 лет археологи Москвы обнаружили почти 60 тыс ценных артефактов – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: