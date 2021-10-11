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Наука

09:09

"Союз" со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс

наука

Фото: roscosmos.ru

На стартовый комплекс космодрома Восточный вывезли Ракету-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb для запуска 14 октября. Об этом говорится на сайте "Роскосмоса".

Запуск запланирован на 14 октября в 12:40 по московскому времени.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. OneWeb объявила в сентябре 2020 года, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19.

Ранее генеральный директор самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Изначально этот процесс планировалось завершить в октябре 2021 года.

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