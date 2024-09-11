Астрономы сообщили о начале магнитной бури вечером 11 сентября

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Вечером 11 сентября начнется новая магнитная буря, которая усилится к утру 12 сентября. Явлению присвоили средний класс G2, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии.

Астрономы Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН рассказали, что ближе к вечеру 12 сентября магнитная буря начнет ослабевать, однако для метеозависимых людей ее влияние будет ощутимо.

Ранее специалисты заявили, что из-за высокой солнечной активности во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных волнений. Профессор института космических исследований РАН Сергей Богачев подчеркнул, что явление будет накрывать планету один-два раза в неделю до конца месяца.