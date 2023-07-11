"Роскосмос" будет защищать свои объекты от беспилотников

Фото: roscosmos.ru

"Роскосмос" будет защищать свои охраняемые объекты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в том числе при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что полеты беспилотников над объектами будут пресекаться "посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления". Также летающим над объектами аппаратам будут наноситься физические повреждения, затем они будут уничтожены.

В документе подчеркнули, что решения о мерах пресечения будет приниматься "незамедлительно".

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что системы противодействия БПЛА могут задействовать лишь силовые ведомства, структуры ведомственной охраны и частные охранные организации. При этом последние обязаны пройти соответствующий отбор Росгвардии. По его словам, именно такие поправки дорабатываются к законопроекту, принятому весной в первом чтении.

В конце мая совет ГД поддержал проект о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать меры противодействия противозаконному использованию дронов. На тот момент Хинштейн заявлял, что проблема комплексного регулирования сферы БПЛА "выглядит особенно тревожно" на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников.

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