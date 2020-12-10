Землю накрыло облако плазмы от вспышки на Солнце

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Землю накрыло облако плазмы, выброшенное с Солнца 7 декабря, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

"Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около четырех часов утра по московскому времени", – говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, Земля будет погружена в солнечное вещество примерно сутки.

Ранее стало известно, что 21 декабря в 13:02 начнется астрономическая зима, будет самый короткий световой день в году. В тот же день будет соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна. Подобное событие происходит раз в столетия. Также астрономы рассказали, что с 21 на 22 декабря будет пик метеорного потока Урсиды.

