ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари на МКС

Фото: roscosmos.ru
Центр управления полетами (ЦУП) дал задание космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву определить источник запаха горелого пластика в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Это следует из переговоров, трансляция которых ведется на сайте НАСА.
"У нас срочная работа. Как можно скорее, тебе и Петру, чтобы меньше времени тратить. По осмотру приборов СЭП (системы электропитания. – Прим. ред.)", – сказал специалист ЦУП Новицкому.
Он уточнил, что аппаратура, среди которой, предположительно, находится источник запаха, расположена в модуле "Звезда".
9 сентября в российском модуле "Звезда" сработала аварийная сигнализация. Примерно в 05:00 по московскому времени космонавты сообщили в ЦУП о дыме и запахе горелого пластика. Как отметил астронавт Том Песке, запах гари распространился практически по всей станции и достиг американского сегмента.
При этом позднее в "Роскосмосе" заявили, что признаков дыма обнаружено не было. Для устранения причины произошедшего была включена система очистки воздуха.
Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика
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