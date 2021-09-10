ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари на МКС

Фото: roscosmos.ru

Центр управления полетами (ЦУП) дал задание космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву определить источник запаха горелого пластика в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Это следует из переговоров, трансляция которых ведется на сайте НАСА.

"У нас срочная работа. Как можно скорее, тебе и Петру, чтобы меньше времени тратить. По осмотру приборов СЭП (системы электропитания. – Прим. ред.)", – сказал специалист ЦУП Новицкому.

Он уточнил, что аппаратура, среди которой, предположительно, находится источник запаха, расположена в модуле "Звезда".

9 сентября в российском модуле "Звезда" сработала аварийная сигнализация. Примерно в 05:00 по московскому времени космонавты сообщили в ЦУП о дыме и запахе горелого пластика. Как отметил астронавт Том Песке, запах гари распространился практически по всей станции и достиг американского сегмента.

При этом позднее в "Роскосмосе" заявили, что признаков дыма обнаружено не было. Для устранения причины произошедшего была включена система очистки воздуха.