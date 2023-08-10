Космонавты РФ завершили выход в открытый космос

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, который продлился 6 часов 35 минут, и вернулись на МКС. Это следует из трансляции их выхода на YouTube-канале госкорпорации "Роскосмос".

В ходе внекорабельной деятельности космонавты смонтировали дополнительные экраны защиты от микрометеоров на модуле "Рассвет". Они также установили на руку-манипулятор ЕRA переносное рабочее место и протестировали его.

Манипулятором в ходе их работы управлял со станции космонавт Андрей Федяев. Прокопьев и Петелин справились со всеми задачами выхода быстрее, чем планировалось – согласно расчетам специалистов, они должны были провести в открытом космосе 6 часов и 45 минут.

Этот выход в космос стал уже пятым для космонавтов с начала 2023 года.

До этого стало известно, что 11 августа Россия запустит на Луну автоматическую станцию "Луна-25". Это станет первой в современной истории страны отечественной миссией на спутник Земли. В настоящий момент станция уже находится на космодроме Восточный.



Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос