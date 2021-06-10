Ученые нашли гены внезапной смерти от остановки сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Исследователи из Мэрилендского университета объявили, что причина внезапной остановки сердца может быть связана с генетическими особенностями человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперты изучили геном 413 пациентов, которые в среднем скончались в возрасте 41 года от внезапной остановки сердца. Большую часть выборки составляли представители мужского пола.

У 18% рассмотренных умерших были выявлены ранее неизвестные гены, связанные с опасной для жизни аритмией или сердечной недостаточностью. При этом ни во врачебном анамнезе, ни после вскрытия проблем с сердцем или артерией выявлено не было.

По мнению исследователей, генетический скрининг мог бы стать инструментом кардиологической диагностики. В дальнейшем планируется выявить механизм взаимодействия между генами и внезапной остановкой сердца, добавили ученые.

Согласно заявлению кардиолога Мартина Халле, именно здоровье сердечно-сосудистой системы отвечает за самочувствие человека в целом. Преждевременной смерти можно избежать, если обеспечить открытость и эластичность сосудов.