Ученые нашли гены внезапной смерти от остановки сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Исследователи из Мэрилендского университета объявили, что причина внезапной остановки сердца может быть связана с генетическими особенностями человека. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперты изучили геном 413 пациентов, которые в среднем скончались в возрасте 41 года от внезапной остановки сердца. Большую часть выборки составляли представители мужского пола.
У 18% рассмотренных умерших были выявлены ранее неизвестные гены, связанные с опасной для жизни аритмией или сердечной недостаточностью. При этом ни во врачебном анамнезе, ни после вскрытия проблем с сердцем или артерией выявлено не было.
По мнению исследователей, генетический скрининг мог бы стать инструментом кардиологической диагностики. В дальнейшем планируется выявить механизм взаимодействия между генами и внезапной остановкой сердца, добавили ученые.
Согласно заявлению кардиолога Мартина Халле, именно здоровье сердечно-сосудистой системы отвечает за самочувствие человека в целом. Преждевременной смерти можно избежать, если обеспечить открытость и эластичность сосудов.
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